6 فرص عقارية مميزة في مزاد "رسيل الرياض" بإشراف "إنفاذ"

تُعلن شركة أريز للاستثمار التجاري، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبتوجيه من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد «رسيل الرياض» العقاري، الذي ينطلق يوم الأحد 26 أكتوبر 2025م عند الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025م الساعة 3:30 مساءً، عبر منصة مباشر للمزادات الإلكترونية.
ويطرح المزاد ست فرص عقارية استثنائية في مواقع استراتيجية بعدد من أحياء مدينة الرياض، تشمل:
عمارة تجارية سكنية في حي المونسية بمساحة 3,134.55 م².
أرض سكنية تجارية في حي الملقا بمساحة 2,428.4 م².
فيلا سكنية في حي الحمراء بمساحة 1,125 م².
فيلا عظم في حي حطين بمساحة 875 م².
أرض سكنية في حي الياسمين بمساحة 520 م².
أرض سكنية في حي العارض بمساحة 425 م².
وتقع هذه العقارات على طرق رئيسية وحيوية مثل طريق الصحابة وشارع محمد بن عبدالعزيز الدغيثر وشارع الحصير، كما تتميز بقربها من طريق الملك فهد وأنس بن مالك وطريق الخير، إضافة إلى مواقعها القريبة من محطات مترو الرياض، مما يمنحها قيمة استثمارية عالية وموقعًا يسهل الوصول إليه ضمن مناطق مكتملة الخدمات والبنية التحتية والمرافق التعليمية والصحية.
وأكدت شركة أريز للاستثمار التجاري أن المزاد يُعد فرصة استثمارية واعدة ضمن مسار التنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة تماشيًا مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وتنمية القطاع العقاري وجذب الاستثمارات النوعية.
ويعتبر المزاد فرصة جاذبة ومغرية للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أريز للاستثمار التجاري بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0554000134 – 0554000127.