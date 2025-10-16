6 فرص عقارية مميزة في مزاد "رسيل الرياض" بإشراف "إنفاذ"

تُعلن شركة أريز للاستثمار التجاري، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبتوجيه من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد «رسيل الرياض» العقاري، الذي ينطلق يوم الأحد 26 أكتوبر 2025م عند الساعة 10 صباحًا، ويستمر حتى الخميس 30 أكتوبر 2025م الساعة 3:30 مساءً، عبر منصة مباشر للمزادات الإلكترونية.