معلمو نظام العقود ينتظرون الإجابة.. "لماذا لا يشملنا النقل الخارجي؟!"

وتساءل المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود الرسمية، عن السبب الذي جعل وزارة التعليم تحرمهم من أحقية حركة النقل الخارجي، رغم عدم توقيعهم على أي بند في العقد يمنعهم من النقل.