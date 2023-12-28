معلمو نظام العقود ينتظرون الإجابة.. "لماذا لا يشملنا النقل الخارجي؟!"

طالب المعلمون والمعلمات المعينون على نظام العقود بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بضرورة مساواتهم بزملائهم وإتاحة الفرصة أمامهم للتقديم على النقل الخارجي للعام الدراسي 1445هـ، والذي يبدأ الأحد المقبل 18 جمادى الآخرة الجاري حتى 6 رجب المقبل.
وتساءل المعلمون والمعلمات الذين تم تعيينهم على نظام العقود الرسمية، عن السبب الذي جعل وزارة التعليم تحرمهم من أحقية حركة النقل الخارجي، رغم عدم توقيعهم على أي بند في العقد يمنعهم من النقل.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت اليوم عن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ وذلك ضمن جهودها لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، والاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية، وتحقيق استقرار المعلمين والمعلمات.
ولم يتضمن الإعلان أي بوارد لمعلمين نظام العقود الذين طالبوا بمساواتهم وإتاحة الفرصة لهم بالتقديم على النقل الخارجي، لا سيما وأن عددًا منهم قد تم التعاقد معه خارج مدينته وبعيداً عن أسرته.