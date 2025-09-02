الكوادر النسائية السعودية تجسد حضورها في ميادين العمل التطوعي الطبي بإثيوبيا

وكان من بين الطبيبات المشاركات الدكتورة لمياء الجهني، أخصائية الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، التي ساهمت بخبرتها في إنجاح عدد من العمليات الجراحية، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة تطوعية تعكس قيم العطاء التي تتحلى بها الكوادر الطبية السعودية.