الكوادر النسائية السعودية تجسد حضورها في ميادين العمل التطوعي الطبي بإثيوبيا

شاركت الكوادر النسائية الطبية السعودية في القافلة الجراحية الأولى التي تنفذها الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع مكتب الصحة في إقليم الصومال الإثيوبي، حيث قدمن جهودًا إنسانية مميزة عكست الدور الفاعل للمرأة السعودية في مجال العمل التطوعي الطبي.
وكان من بين الطبيبات المشاركات الدكتورة لمياء الجهني، أخصائية الجراحة العامة بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، التي ساهمت بخبرتها في إنجاح عدد من العمليات الجراحية، مؤكدة أن هذه التجربة تمثل واجبًا إنسانيًا ورسالة تطوعية تعكس قيم العطاء التي تتحلى بها الكوادر الطبية السعودية.
وتؤكد هذه المشاركة المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة السعودية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المبادرات الإنسانية والتطوعية، بما يبرز صورة مشرّفة للمملكة ورسالتها في خدمة المحتاجين حول العالم.