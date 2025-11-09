اليوم في المنامة.. انطلاق "رؤاثون المستقبل الإداري" بالشراكة بين السعودية والبحرين لتعزيز الابتكار في العمل الحكومي

انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات «رؤاثون المستقبل الإداري»، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالبحرين بالشراكة مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025م، بهدف تصميم حلول إدارية مبتكرة تُسهم في رفع الكفاءة المؤسسية، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء الحكومي، من خلال تطبيق منهجيات التفكير التصميمي والابتكار المقتصد، بإشراف نخبة من الخبراء من كلا المعهدين.