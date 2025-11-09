اليوم في المنامة.. انطلاق "رؤاثون المستقبل الإداري" بالشراكة بين السعودية والبحرين لتعزيز الابتكار في العمل الحكومي

انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات «رؤاثون المستقبل الإداري»، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالبحرين بالشراكة مع معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2025م، بهدف تصميم حلول إدارية مبتكرة تُسهم في رفع الكفاءة المؤسسية، وخفض التكاليف، وتحسين الأداء الحكومي، من خلال تطبيق منهجيات التفكير التصميمي والابتكار المقتصد، بإشراف نخبة من الخبراء من كلا المعهدين.
وتُقام الجلسات عن بُعد خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن تُستكمل حضوريًا يومي 12 و13 نوفمبر في فندق ويندهام جراند – المنامة، حيث تُقدَّم العروض النهائية أمام لجنة التحكيم، يليها تكريم الفرق الفائزة.
ويجمع «رؤاثون المستقبل الإداري» نخبةً من القيادات الإدارية في القطاع الحكومي من البلدين للعمل ضمن فرقٍ مشتركة لتطوير حلولٍ مبتكرة تعزز الكفاءة المؤسسية وتدعم استدامة التطوير الإداري.
وأكد معالي الدكتور بندر بن أسعد السجان، المدير العام لمعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، أن تنظيم هذا الحدث المشترك يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية والتكاملية بين البلدين، ويعكس التزام المؤسستين بتعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي وتطوير قدرات الكوادر الحكومية.
وأشاد السجان بالتعاون المثمر مع معهد الإدارة العامة بمملكة البحرين، مؤكدًا أن «رؤاثون المستقبل الإداري» يمثل نموذجًا ملهمًا للتعاون الخليجي المشترك، الهادف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من استشراف المستقبل الإداري وصياغة حلول مبتكرة تدعم التحول الحكومي وتحقق مستهدفات رؤيتي البلدين 2030.
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، أن استضافة المملكة لهذا الحدث تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين، وحرصهما على تبادل الخبرات وتنمية الكوادر الوطنية.
وأشارت إلى أن «رؤاثون المستقبل الإداري» يشكّل منصةً رائدة تجمع العقول المبدعة من السعودية والبحرين لتبادل الأفكار وصياغة رؤى مستقبلية تعزز كفاءة العمل الحكومي، وتواكب رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية المملكة 2030 نحو مستقبلٍ إداري أكثر كفاءة وابتكارًا.