"النقل" تطرح 16 فرصة لتأسيس منظمات غير ربحية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية

كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن 16 فرصة لتأسيس منظمات غير ربحية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، لتعزيز دعم نمو القطاع غير الربحي بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل "التوعية والسلامة المرورية، وخدمات نقل ضيوف الرحمن، والعون والمساعدة على الطرق، وأبحاث النقل والسلامة، وخدمات الموانئ، والمركبات الكهربائية، وتطوير وسائل النقل الحديثة ، والخدمات اللوجستية".
وأضافت في إنفوجراف نشرته اليوم أن الفرص تشمل أيضاً خدمة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين تجربة النقل والسفر، وتوجيه المركبات للنقل، والعناية بالمسافرين، إضافة إلى فرص منوعة أخرى".