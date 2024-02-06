"النقل" تطرح 16 فرصة لتأسيس منظمات غير ربحية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية

وأوضحت الوزارة أن الفرص المطروحة تشمل "التوعية والسلامة المرورية، وخدمات نقل ضيوف الرحمن، والعون والمساعدة على الطرق، وأبحاث النقل والسلامة، وخدمات الموانئ، والمركبات الكهربائية، وتطوير وسائل النقل الحديثة ، والخدمات اللوجستية".