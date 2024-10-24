"أمانة عسير" تستعيد 6 مواقع حاول لصوص الأراضي الاستيلاء عليها

وقال مدير إدارة مراقبة الأراضي والتعديات في الأمانة فهد بن عائد القامشي: إن جميع المواقع تحت الإجراء لتبتيرها وتسليمها إلى وكالة الأراضي والتخطيط الحضري من أجل تخصيصها للصالح العام.