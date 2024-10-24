"أمانة عسير" تستعيد 6 مواقع حاول لصوص الأراضي الاستيلاء عليها

استعادت أمانة عسير، ستة مواقع حاول لصوص الأراضي الاستيلاء عليها في مدينة أبها.
وتقع تلك الأماكن في شوحط وقرية المحارث "آل السريع"، وتقدر مساحتها بنحو 23 ألف متر مربع.
وقال مدير إدارة مراقبة الأراضي والتعديات في الأمانة فهد بن عائد القامشي: إن جميع المواقع تحت الإجراء لتبتيرها وتسليمها إلى وكالة الأراضي والتخطيط الحضري من أجل تخصيصها للصالح العام.
وأضاف "القامشي"، أن الأعمال الرقابية مستمرة داخل العمران الواقع ضمن النطاق الإشرافي للأمانة؛ لضبط المتعدين والمحدثين.
وتابع: كما نسعى دومًا لتطبيق الأنظمة والتعليمات، تنفيذًا لمقتضى الأوامر السامية والملكية الكريمة.