"النقل" تضبط 1417 مخالفًا خلال أسبوع.. حملات مكثفة على "الكدادة" في مختلف الطرق

أعلنت الهيئة العامة للنقل ضبط (1417) مخالفًا خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر 2025م، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المكثفة على نشاط نقل الركاب دون ترخيص "الكدادة"، في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح التقرير الأسبوعي للهيئة أن (799) مخالفًا جرى ضبطهم أثناء القيام بأعمال تحضيرية لنقل الركاب (المناداة)، فيما تم رصد (618) مخالفًا يمارسون النقل الفعلي دون ترخيص نظامي.
وبيّنت الهيئة أن الغرامة المالية تصل إلى (11,000) ريال عند تكرار مخالفة التحضير للنقل، مع إمكانية حجز المركبة لمدة (25) يومًا، فيما تصل الغرامة على النقل غير المرخص إلى (20,000) ريال، وحجز المركبة حتى (60) يومًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا للنظام الجديد للنقل البري، الذي نُشر في الصحيفة الرسمية بالأمر الملكي رقم (188) بتاريخ 24/08/1446هـ، والذي يمنع مزاولة النقل البري على الطرق دون ترخيص، سواء عبر العرض المباشر أو التجول أو التواجد في أماكن الركاب.
وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان التزام الناقلين بالأنظمة، والتعامل فقط مع مقدمي الخدمات المرخصين.