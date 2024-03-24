محليات

خلال أسبوع.. ضبط 1526 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

ضمن الحملات الميدانية .. و"المرور" أهاب بالجميع التعاون والالتزام
خلال أسبوع.. ضبط 1526 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

نجحت الحملات الميدانية لإدارات المرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة في مختلف المناطق في ضبط 1526 دراجة مخالفة خلال الفترة من 17 مارس إلى 23 مارس الجاري.

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 531 دراجة مخالفة بالرياض، و28 بالعاصمة المقدسة، و123 بمنطقة المدينة المنورة، و34 بالشرقية وضبط 8 بمنطقة عسير ، و7 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و8 بحائل، و30 بالقصيم، وجازان 45 دراجة مخالفة، ونجران 16 ومنطقة الحدود الشمالية 7 والجوف 7 دراجة مخالفة ، و638 بجدة، و38 بالطائف و6 بالقريات.

وأهاب المرور على حسابه بمنصة "إكس" بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد .

المرور السعودي
الدراجات الآلية
الدراجات الآلية المخالفة

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