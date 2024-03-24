خلال أسبوع.. ضبط 1526 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

وتفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور تم ضبط 531 دراجة مخالفة بالرياض، و28 بالعاصمة المقدسة، و123 بمنطقة المدينة المنورة، و34 بالشرقية وضبط 8 بمنطقة عسير ، و7 دراجة مخالفة بمنطقة تبوك، و8 بحائل، و30 بالقصيم، وجازان 45 دراجة مخالفة، ونجران 16 ومنطقة الحدود الشمالية 7 والجوف 7 دراجة مخالفة ، و638 بجدة، و38 بالطائف و6 بالقريات.