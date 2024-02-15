بهدف ابتكار مبادرات لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن.. وزارة الإعلام تطلق "ميدياثون الحج والعمرة"

ويدعم المشروع عددًا من الجوانب الإيجابية التي تعود بالنفع على منظومتيّ الحج والعمرة، والإعلام، ومنها: وجود قائمة من الأفكار والمشروعات المساهمة في تطوير إعلام الحج والعمرة، والكشف عن جاهزية 50 فكرة متأهلة لتنفيذها والعمل عليها، ودعم المنتجات الإعلامية المعززة في رفع مستوى الوعي حول الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر، إلى جانب تعزيز ودعم المشروعات التطويرية في قطاع الإعلام، وإيجاد فرص للشراكة والتطوير بين المشاركين والقطاعات المستهدفة.