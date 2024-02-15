بهدف ابتكار مبادرات لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن.. وزارة الإعلام تطلق "ميدياثون الحج والعمرة"

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام, نسخة جديدة من "ميدياثون"، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، هذا العام بعنوان "ميدياثون الحج والعمرة"؛ بهدف ابتكار مبادرات نوعية، ومشروعات إبداعية، وحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي في الحج والعمرة، حيث تتاح المشاركة عبر البوابة الإلكترونية: Mediathon.media.gov.sa.
وتأتي النسخة الجديدة من "ميدياثون" بعد نسخته الأولى التي استقبلت 1000 فكرة، و45 فريقًا متأهلًا للمنافسة، والاستفادة من ورش العمل، وجلسات الإرشاد.
وتتضمن مراحل المشروع؛ مرحلة الإطلاق وبدء استقبال المشاركات التي سيحدد الإعلان عنها لاحقًا، فمرحلة التصفية والترشيح، ثم مرحلة أيام الماراثون وإعلان الأفكار والمشروعات الفائزة، إضافةً إلى مرحلة التأهيل، ومرحلة التجسير.
ويسعى "ميدياثون" إلى الوصول لأفكار إعلامية لمنظومة خدمة ضيوف الرحمن بالتشارك مع الجهات والأفراد، عبر استقطاب عدد من الأفكار والمشروعات والمبادرات الإعلامية النوعية التي ستسهم في تطوير إعلام الحج والعمرة؛ انطلاقًا من توظيف الإمكانات والأدوات الرقمية في صناعة الحلول الإعلامية، والإسهام في رفع مستوى التوعية حول الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال استقطاب مشروعات إعلامية مبتكرة.
ويستهدف المشروع مشاركة قطاعات الإعلام والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية، ووسائل الإعلام المختلفة، والشركات والمؤسسات الإعلامية المهنية، والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والجهات المتخصصة في الحج والعمرة، بالإضافة إلى مشاركة الأفراد بما فيهم العاملون والمهتمون في المجال الإعلامي، والعاملون في مجال الحج والعمرة، والأكاديميون في كليات وأقسام الإعلام والاتصال والتسويق وطلبتها، والمبرمجون والمهتمون بالتقنية، والإعلاميون، وكذلك عدد من المهتمين والمتخصصين في الدول الإسلامية.
ويركز "ميدياثون" في نسخته لهذا العام على عددٍ من المسارات من أبرزها؛ صناعة المحتوى الإبداعي، واللغات والترجمة، ومسار الخدمات والتسهيلات الإعلامية.
ويدعم المشروع عددًا من الجوانب الإيجابية التي تعود بالنفع على منظومتيّ الحج والعمرة، والإعلام، ومنها: وجود قائمة من الأفكار والمشروعات المساهمة في تطوير إعلام الحج والعمرة، والكشف عن جاهزية 50 فكرة متأهلة لتنفيذها والعمل عليها، ودعم المنتجات الإعلامية المعززة في رفع مستوى الوعي حول الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر، إلى جانب تعزيز ودعم المشروعات التطويرية في قطاع الإعلام، وإيجاد فرص للشراكة والتطوير بين المشاركين والقطاعات المستهدفة.