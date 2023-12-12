شاهد.. لوحات جمالية ومشاهد خلابة للسيول بـ "ينبع النخل" تستهوي المتنزهين

شكَّلت السيول المتدفقة في أودية ينبع النخل لوحات جمالية ومناظر طبيعية، أسرت القلوب ولفتت الأنظار؛ إذ شكلت المياه الجارية مشاهد تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة.