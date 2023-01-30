6 خطوات لحجز موعد لتوثيق "التطعيمات" عبر "صحتي".. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة أنه يمكن للمواطنين حجز موعد في عيادة "توثيق التطعيمات"، من خلال تطبيق "صحتي" عبر 6 خطوات.
وقالت "الصحة": إنه بعد تحميل تطبيق "صحتي" وتسجيل البيانات، يتم الانتقال لحجز المواعيد ومنها حجز موعد، ثم اختيار عيادة توثيق التطعيمات، ومن بعدها المنشأة، ويحدد اليوم والوقت المناسب، وأخيرًا يقوم بتأكيد الحجز والمراجعة حسب الوقت المحدد.
يُذكر أن الوزارة أطلقت، اليوم، خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ودعت أولياءَ الأمور من المواطنين إلى تسجيل تطعيمات أطفالهم عبر عيادة توثيق التطعيمات في المراكز الصحية أو تسجيلها ذاتيًّا عبر تطبيق "صحتي"؛ ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ بها والرجوع إليها في أي وقت إلكترونيًّا بكل سهولة.