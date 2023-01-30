6 خطوات لحجز موعد لتوثيق "التطعيمات" عبر "صحتي".. تعرف عليها

يُذكر أن الوزارة أطلقت، اليوم، خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ودعت أولياءَ الأمور من المواطنين إلى تسجيل تطعيمات أطفالهم عبر عيادة توثيق التطعيمات في المراكز الصحية أو تسجيلها ذاتيًّا عبر تطبيق "صحتي"؛ ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ بها والرجوع إليها في أي وقت إلكترونيًّا بكل سهولة.