مؤسسة الملك خالد ومؤسسة صالح كامل يوقعان اتفاقية تمويل مسح جودة التغذية

وقع كل من صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، وسعادة الأستاذ همام زارع، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية، على هامش ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي 2024 في الرياض، مذكرة تعاون تمويل مشترك؛ لتنفيذ دراسة مسحية حول جودة التغذية في المملكة، لفهم واقع أنماط التغذية بين شرائح المجتمع وأفضل طرق توجيه الاستثمارات الخيرية والتنموية في مجال الغذاء للفئات التي يخدمها القطاع غير الربحي على ضوء البيانات والأدلة والبراهين، وتغطي الدراسة جوانب مختلفة كالأمن الغذائي والمائي وواقع العطاء والتطوع في المجتمع السعودي.