"مجزرة جديدة".. قوات الاحتلال تمنع دفن 100 جثمان في مستشفى كمال عدوان بغزة

وكان المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش؛ قد أعلن في وقتٍ سابقٍ أن "هناك 108 شهداء وعشرات المصابين في مستشفى كمال عدوان"، لافتاً إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن المستشفى الذي يأوي أكثر من 7 آلاف نازح الآن".