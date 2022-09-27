تعاون سعودي بريطاني لبناء منصة رقمية مشتركة لرواد ورائدات الأعمال

كما ستعمل المذكرة على ربط أصحاب الخبرة ونقل التجربة البريطانية إلى مجتمع ريادة الأعمال السعودي الذي يمتاز بسرعة النمو، وأيضًا التعاون في مختلف المجالات، من ضمنها: جذب المستثمرين وتبادل المعرفة والمواهب، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، حيث يعد ذلك هدفًا رئيسًا للمذكرة.