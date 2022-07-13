محافظ هيئة المواصفات يهنئ القيادة بنجاح موسم حج 1443هـ

وأشاد بالمشاركة المتميزة لمختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج (العسكرية، والأمنية، والخدمية الحكومية والخاصة، وكذلك التطوعية)، حيث ساهمت تلك الجهود المخلصة للقائمين على هذه الشعيرة العظيمة في أن يكون موسم الحج لهذا العام موسماً استثنائياً، ولم يكن لهذه الجهود أن تتحقق إلا بفضل الله أولاً، ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج لهذا العام، مشيراً إلى أن نجاح وتميز الخدمات التي توفرها المملكة للحجيج من الأمور التي يحق أن يفاخر بها كل شخص ينتمي لهذه البلاد المباركة.

وأكّد أن ما بذلته القطاعات المشاركة في حج هذا العام أدى بفضل الله، إلى إيجاد صورة عظيمة يُشار إليها بالبنان في أنحاء العالم كافة، وترسيخ لمكانة مملكتنا المعطاء كقلب نابض للعالم الإسلامي والعربي، سائلاً الله -العلي القدير- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على ما يبذلانه من أعمالٍ جليلة لخدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدّسة، وأن يحفظ البلاد ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.