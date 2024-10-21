"التعاونية للتأمين" تُعَزز الابتكار بمجال الرعاية الصحية كراعٍ ماسيٍّ لمؤتمر الصحة العالمي

وتسعى "مينا" الشركة التابعة للتعاونية، من خلال التكامل المتقن بين الحلول المادية والرقمية، إلى تقديم تجربة رعاية صحية متقدمة، ترتكز على الوقاية واحتياجات المريض. ويعكس ذلك التوجه الاستراتيجي للتعاونية نحو تحسين النتائج الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.