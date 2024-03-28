"الشؤون الدينية للحرمين" ترفع جاهزية منظومتها الدينية لثالث جمعة من شهر رمضان

كما شدد على ضرورة استثمار التقانة، والرقمنة، والتطبيقات الذكية، والإعلام الحديث، واللغات والترجمة؛ في تقديم جميع الخدمات الدينية؛ علمية كانت أوتوجيهية، أوإرشادية، أوتوعوية، أوميدانية دينية، علاوة على الالتزام بالأنسنة واللين والحكمة والمنهج الوسطي المعتدل؛ ليؤدي الزائر والقاصد والمعتمر والمعتكف عبادته ونسكه في بيئة آمنة روحانية، وفق المقتضى الشرعي، كما يتطلع إليها ولاة الأمر - حفظهم الله- من هذا الجهاز التخصصي الديني في الحرمين الشريفين.