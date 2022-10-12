الداخلية تستعرض مبادرة "طريق مكة" خلال معرض جيتكس للتقنية 2022

وتعرف زوار جناح الوزارة على جهودها في المبادرة العام الماضي "1443هـ" في خدمة نحو "99,018" مستفيدًا من ضيوف الرحمن في "5" دول، خلال 30 يومًا، وبلغ عدد رحلات المستفيدين في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة "274" رحلة، قدمت لهم الخدمة في مطارات بلدانهم من خلال "58" محطة، و"20" حقيبة متنقلة، ومتوسط إنهاء إجراءات دخول للحاج الواحد "0:01:48" دقيقة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.