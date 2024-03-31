"دائري العارضة" أسفلت متهالك وأرصفة مكسرة.. ولوحة تحكي قصة الـ 800 ألف

وتفصيلاً؛ قال مواطنون إنه تبقت 45 يومًا بحسب لوحة المشروع موضحين أنها مدة لا تكفي لاكتماله، مشيرين إلى أن الصيانة تحتاج إلى مراحل ووفق اشتراطات ووقت كافٍ ومنها إزالة الأسفلت القديم قبل وضع الجديد، لافتين إلى أن المقاول اكتفى في العشرة أشهر الماضية بسفلتة أجزاء معينة وترك البقية والتي تؤدي ‘لى تهالك المركبات خصوصًا عند هطول الأمطار وبينوا أنه تحول إلى طريق موحش بفعل انتشار الأشجار الشوكية على جنباته وحتى في الجزيرة الوسطى.