البيان التمهيدي لميزانية 2025: إصلاحاتٌ اقتصادية وخططٌ لاحتواء التضخم

انعكس الأداء الإيجابي الذي شهدته الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل، فقد أظهرت بيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 4.1% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 وانخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ بلغ في الربع الثاني من عام 2024، 7.1% مقابل 8.5% في الربع الثاني من عام 2023، مقترباً بذلك من مستهدف رؤية السعودية 2030 البالغ 7%.