محليات

أمطارٌ غزيرة ورياحٌ شديدة.. "الحصيني": هطولات تلف المناطق والسحب عملاقة

قال: انخفاضٌ تدريجي في الحرارة على معظم المملكة بسبب موسم بياع الخبل عباته
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس، يُتوقع اليوم الأحد، أمطاراً على أجزاءٍ واسعة من مناطق الرياض -بما فيها العاصمة الرياض- والشرقية والحدود الشمالية والجوف.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأمطار تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان؛ تمتد إلى أجزاءٍ من اليمن والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأضاف: "الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد وسيول، واحتمال تشكُّل سحب عملاقة تُعرف بشدة رياحها وكبر حبات بَرَدها وغزارة مطرها على أجزاءٍ من: الرياض والشرقية والحدود الشمالية وعسير والباحة وجازان والكويت؛ تُسبَق برياحٍ نشطة".

وتابع: "الحالة المُمطرة العاشرة لعام 1445هـ مستمرة، والرياح من خفيفة إلى شبه قوية على معظم المملكة -إلا أن يصرفها الله-، فيما تشهد المملكة انخفاضاً تدريجياً في الحرارة على معظم المناطق؛ لأننا نعيش موسم (بياع الخبل عباته)، والله أعلم".

الباحث في الطقس
أمطارٌ غزيرة
عبدالعزيز الحصيني

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org