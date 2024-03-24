أمطارٌ غزيرة ورياحٌ شديدة.. "الحصيني": هطولات تلف المناطق والسحب عملاقة

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه وفقاً للنماذج العددية للطقس، يُتوقع اليوم الأحد، أمطاراً على أجزاءٍ واسعة من مناطق الرياض -بما فيها العاصمة الرياض- والشرقية والحدود الشمالية والجوف.