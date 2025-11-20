"غرفة أسرار الحرف" في أسبوع "بنان".. تجربة تفاعلية تأسر خيال الأطفال وتُحيي التراث عبر الألغاز

شهد جناح الطفل ضمن فعاليات الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان"، إقبالًا لافتًا على "غرفة أسرار الحرف"، التي تُعد من أبرز التجارب التفاعلية المخصصة للأطفال، حيث تجمع بين التعلم والمرح وسط أجواء من التشويق والمغامرة.
وتبدأ التجربة بلحظة دخول الغرفة، حيث يُفتح الباب تلقائيًا ثم يُغلق خلف الطفل، ليجد نفسه في عالم مختلف قائم على التحديات والرموز والرسومات والصناديق المغلقة، ولكل صندوق مفتاح لا يُفتح إلا بحل لغز معين يقود إلى المرحلة التالية.
وتعتمد فكرة الغرفة على تعريف الأطفال بثلاث حرف تراثية عبر مراحل متتابعة، تبدأ بألعاب تركيب المكعبات الخشبية، تليها رسومات ومجسمات توضّح طبيعة الحرفة، ثم مرحلة أخيرة تستخدم معادلات بسيطة لاكتشاف رقم الباب السري للخروج. ويُشرف على التجربة عبد الله، الذي يشرح للأطفال أدوات الحرفيين ويمنحهم المفتاح الأخير لإتمام مغامرتهم.
وتهدف التجربة إلى تعزيز التفكير التحليلي والعمل الجماعي، إذ يحتاج الأطفال إلى التعاون فيما بينهم لحل الألغاز، ورفع الصناديق، وترتيب الأدوات في وقت محدد. ويؤكد المشرف عبد الله أن الهدف الأساسي هو التعلم من خلال اللعب، مشيرًا إلى أن التجربة تُقرّب الحرف التقليدية من خيال الطفل وفضوله.
وتتميز "غرفة أسرار الحرف" بتقديم محتوى معرفي شيّق، يمنح الأطفال تصورًا ملموسًا عن الحرف التراثية، ويُظهر لهم أن المهارة اليدوية ليست فقط إرثًا ماضيًا، بل عالم حيّ يمكنهم التفاعل معه، حتى وإن كان ذلك عبر لغز صغير أو مفتاح خشبي يفتح لهم أبواب الاكتشاف.