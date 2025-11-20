"غرفة أسرار الحرف" في أسبوع "بنان".. تجربة تفاعلية تأسر خيال الأطفال وتُحيي التراث عبر الألغاز

وتهدف التجربة إلى تعزيز التفكير التحليلي والعمل الجماعي، إذ يحتاج الأطفال إلى التعاون فيما بينهم لحل الألغاز، ورفع الصناديق، وترتيب الأدوات في وقت محدد. ويؤكد المشرف عبد الله أن الهدف الأساسي هو التعلم من خلال اللعب، مشيرًا إلى أن التجربة تُقرّب الحرف التقليدية من خيال الطفل وفضوله.