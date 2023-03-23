طفل في الثانية يستعيد سمعه بعد زراعة قوقعة في تخصصي بريدة

وأضاف أن نتائج الفحوصات التي أجريت للطفل أظهرت حاجته الماسة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين حتى يتمكن من استعادة قدرته على السمع، حيث تم اجراء العملية له بنجاح في وقت وجيز، مع إخضاع الطفل لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إجراء العملية التي شارك فيها فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة ضمن برنامج الأطباء الزائرين لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.