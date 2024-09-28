وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء غرينادا

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا، بحضور وزير الخارجية والتجارة وتنمية الصادرات في جمهورية غرينادا السيد جوزيف أندال؛ وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.