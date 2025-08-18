بعد تعرضه لإصابات خطيرة في البطن.. فريق طبي بمستشفى المهد ينقذ حياة شاب

وخلال عملية الاستكشاف الجراحي، تم فحص جميع أعضاء البطن بما في ذلك الطحال والمعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، ليتبين وجود 10 إصابات متفرقة في الأمعاء، منها 8 في الأمعاء الدقيقة وإصابتان في الأمعاء الغليظة، حيث جرى إصلاحها بخياطة جراحية، إضافة إلى استئصال 20 سم من الأمعاء الدقيقة.