بعد تعرضه لإصابات خطيرة في البطن.. فريق طبي بمستشفى المهد ينقذ حياة شاب

نجح فريق طبي في مستشفى المهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، بفضل الله، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بعد تعرضه لإصابات متعددة وخطيرة في البطن.
وأوضح التجمع الصحي أن الشاب حضر إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من جرح نافذ في أعلى البطن الأيمن، حيث جرى على الفور إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة، ثم الحصول على الموافقة الطبية للتدخل الجراحي العاجل.
وخلال عملية الاستكشاف الجراحي، تم فحص جميع أعضاء البطن بما في ذلك الطحال والمعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة، ليتبين وجود 10 إصابات متفرقة في الأمعاء، منها 8 في الأمعاء الدقيقة وإصابتان في الأمعاء الغليظة، حيث جرى إصلاحها بخياطة جراحية، إضافة إلى استئصال 20 سم من الأمعاء الدقيقة.
وأضاف التجمع أن العملية أُجريت باستخدام تقنيات الموجات فوق الصوتية وبدون ألم، ثم نُقل المريض إلى العناية المركزة تحت إشراف طبي متواصل، حتى تحسنت حالته تدريجيًا. وقد أكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي وغادر المستشفى بصحة جيدة.
ويعكس هذا النجاح حرص مستشفى المهد على تقديم رعاية طبية متقدمة، واستعداد كوادره للتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة، بما يضمن سلامة المرضى ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة.