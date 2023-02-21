رئيس الحرس الملكي: مناسبة يوم التأسيس تذكّر الأجيال الناشئة والمقبلة بعظمة دولتهم

وأضاف: نحتفل في هذا اليوم بكل فخر واعتزاز بالارتباط الوثيق بين مواطني هذه الدولة وقادتها والذي يعد إرثًا يتوارثه الأجيال منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حيث أصبحت الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ثم جاء من بعده أئمة واصلوا المسيرة كان منهجهم كتاب الله وسنة رسوله، ثم جاء مؤسس هذه الدولة الفتية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ليوحدها باسم المملكة العربية السعودية بأساس وثيق وصلب وسد منيع سار عليه أبناؤه الملوك من بعده وعلى نهجه في تعزيز بناء هذا الكيان الشامخ ووحدته واستقراره، حتى هذا العهد الزاهر، عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان منجزات مستمرة ورؤية شاملة ومسيرة تنموية وحضارية في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة ووحدة وطنية تحت ظل قيادة حكيمة.