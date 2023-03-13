"ابن سعيد" يلتقى منسوبي القوات البحرية ويحاضر عن "البيعة وأحكامها"

وفي مستهلّ اللقاء، أثنى الدكتور يوسف بن سعيد على جهود أبناء الوطن العسكريين من مختلف القطاعات، ثم تحدث عن مفهوم البيعة وأحكامها، وبيّن وجوبها والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة، كما تطرق إلى مكانتها في تماسك المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن.