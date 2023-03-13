"ابن سعيد" يلتقى منسوبي القوات البحرية ويحاضر عن "البيعة وأحكامها"

الْتقى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، اليوم بحضور الفريق فهد الغفيلي قائد القوات البحرية، قيادات القوات البحرية وعددًا من منسوبيها، في لقاء بعنوان "البيعة وأحكامها" ضمن برنامج القيم العليا للإسلام الذي تنظمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.
وفي مستهلّ اللقاء، أثنى الدكتور يوسف بن سعيد على جهود أبناء الوطن العسكريين من مختلف القطاعات، ثم تحدث عن مفهوم البيعة وأحكامها، وبيّن وجوبها والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة، كما تطرق إلى مكانتها في تماسك المجتمع وتحقيق الاستقرار والأمن.
وسرد قصصًا ومواقف من عصور الإسلام تُظهر هذه المكانة والدور، قبل أن يجيب عن تساؤلات الحضور ويستمع إلى مداخلاتهم ويعلق عليها.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرامج العلمية التي تنظمها الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء؛ بهدف تعزيز الأمن الفكري والقيمي من خلال برامج التوعية المستمرة المنبثقة من أصول وقواعد الشريعة الإسلامية.
ويتولى القيام بذلك أعضاء هيئة كبار العلماء وأمينها العام عبر زيارات مجدولة تشمل مناطق المملكة كافة، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.