وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع منظمة " الألكسو" لتأسيس المرصد العربي للترجمة في الرياض

وقال: "تأتي هذه الشراكة في وقت يحتاج فيه العالم العربي إلى مواكبة الحراك المعرفي والثقافي العالمي وتبادل الخبرات والمعارف مع جميع دول العالم، الأمر الذي يجعل الترجمة من اللغة العربية وإليها أحد أهم المشاريع في هذا العصر، والتي ينبغي تطويرها وفق أحدث التقنيات"، مضيفاً: "ولعل المرصد العربي للترجمة الذي ينشئ في الرياض يؤسس لمفاهيم جديدة نظراً لما يوفره من تبادل المحتوى المعرفي وربط قنوات الترجمة من خلال رصد وتوثيق حركة الترجمة في الدول العربية، ودعم الترجمة الاحترافية والصناعة للممارسين، وتحفيز العلوم والمعرفة من خلال دعم المرصد بالبحوث التخصصية، وحصره وتقديمه للبيانات الدقيقة والإحصائيات الحديثة عن واقع وحراك قطاع الترجمة".