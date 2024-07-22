طلبة سعوديون يحرزون أعلى جائزة صحافية في مملكة البحرين

في إنجاز لافت، أحرز عدد من الطلبة السعوديين الدارسين بمملكة البحرين أعلى جائزة صحفية بحرينية لمشروعهم الطلابي عن الجامعة الأهلية المتمثل في صحيفة إلكترونية، حيث تمكّن 9 طلاب سعوديين بمعية 7 من زملائهم البحرينيين من الفوز بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة وهي أعلى جائزة إعلامية بمملكة البحرين.
وقد توّج صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشخصيات الصحفية والإعلامية الفائزة بجائزة رئيس الوزراء للصحافة 2024 في دورتها الثامنة صباح اليوم الأحد 15 محرم 1446 الموافق 21 يوليو 2024 الفائزين في حفل مهيب بفندق فورسيزونز خليج البحرين، وسط حضور عدد واسع من المسؤولين والإعلاميين.
وقال سموه: إن الصحافة بما تحمله من مسؤولية كبيرة تجاه نقل الرسائل البناءة حول قضايا المجتمع، وما تزخر به من أقلام وطنية نيّرة تكرس قيم المصداقية والنزاهة، تضطلع بدور كبير في صون أمانة الكلمة ورفع الوعي وتحقيق النجاحات على كل الأصعدة، بما يسهم في الوصول للتطلعات والطموحات التي ترفد مسيرة بناء الحاضر والمستقبل.
وبدوره، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج بأن توسّع جائزة رئيس مجلس الوزراء في دورتها الثامنة لتشمل مشاريع طلبة الجامعة أحد مؤشرات الاهتمام الحكومي المتنامي بالصحافة والإعلام وتطوير مسيرة هذا القطاع، منوهًا بالجهد الذي بذله طلبة الجامعة الفائزون، والذين يشكل الطلبة السعوديين 70% منهم على حد توصيفه.
وعبّر "الحواج" عن اعتزازه بإنجاز الطلبة السعوديين وفاعليتهم في الجامعة، قائلًا: يسعدنا الإنجاز الذي حققه طلبتنا في برنامج ماجستير الإعلام، ويسعدنا أكثر أنهم فريق بحريني سعودي متحد استطاع أن يؤكد على كفاءة وقدرات شبابنا في دول الخليج.
ونوّه بحرص طلبة الجامعة على المشاركة في مختلف المسابقات المحلية والخليجية وحتى الخارجية إذا ساعدت الظروف؛ لما لذلك من أثر إيجابي على صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، لافتًا إلى أن الجامعة تُدرّس الصحافة والإعلام بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
وقد أثنى الطلبة الفائزون على الجائزة وما تحظى به الصحافة في مملكة البحرين من تطور مستمر، معربين عن سعادتهم بالفوز بالجائزة، وقال فيصل الزهراني طالب الماجستير في العلاقات العامة والإعلام بالجامعة الأهلية رئيس الفريق المشارك باسم الجامعة الأهلية في الجائزة بأن جائزة رئيس الوزراء للصحافة والإعلام إحدى أهم المبادرات الإعلامية التي أطلقتها مملكة البحرين خلال السنوات العشر الماضية، منوهًا بدور الجائزة في تكريم الصحفيين المتميزين وتشجيع الإبداع والابتكار في المجال الإعلامي.
وبشأن مشاركة طلبة الجامعة الأهلية في الجائزة، أوضح "الزهراني" أن عددًا من طلبة الجامعة شاركوا في الجائزة تطبيقًا للخبرات الميدانية التي اكتسبوها، إضافةً إلى ما تم دراسته من معارف متصلة بالعمل الصحفي والإعلامي، حيث أثمر جهد الطلاب تأسيس صحيفة إلكترونية تحمل اسم (الأهلية 24).
وأضاف: تحتضن الجامعة الأهلية نخبة من الإعلاميين والصحافيين المقتدرين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى، حيث تطرح الجامعة برامج إعلامية بدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وهو ما شجّعنا على المشاركة وإظهار قدراتنا وإمكانياتنا كطلبة مراحل عليا في الجامعة الأهلية، ولنمثل جامعتنا خير تمثيل في هذه الجائزة، فكان مشروعنا إنشاء موقع لصحيفة إلكترونية تمثل نتاج خبراتنا وتعليمنا الأكاديمي بدعم وتحفيز من قيادة الجامعة وأساتذة الإعلام والعلاقات العامة.
وقد فاز 16 طالبًا من طلبة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ 70% منهم سعوديون، حيث كانت المشاركة التعاونية دليلًا على مشروع تنسيق متقدم في البحث العلمي المرتبط بتقنيات الصحافة المكتوبة، وتلك المرتبطة بوسائل التواصل الحديثة، ومن بين هؤلاء الطلبة: السيدات حليمة درويش، هدى الغامدي، أماني الثنيان، عزيزة الملك، سارة عبدالله، عاتقة الشجار، فاطمة العالي، ومن الطلبة كل من: فيصل الزهراني، سعد آل بحري، خالد اليامي، ناصر الشهري، نايف السلطان، ناصر الغامدي، عبدالرحمن القحطاني، عمر جاسم، أحمد العشار.