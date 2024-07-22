طلبة سعوديون يحرزون أعلى جائزة صحافية في مملكة البحرين

وقد فاز 16 طالبًا من طلبة الماجستير في الصحافة والإعلام؛ 70% منهم سعوديون، حيث كانت المشاركة التعاونية دليلًا على مشروع تنسيق متقدم في البحث العلمي المرتبط بتقنيات الصحافة المكتوبة، وتلك المرتبطة بوسائل التواصل الحديثة، ومن بين هؤلاء الطلبة: السيدات حليمة درويش، هدى الغامدي، أماني الثنيان، عزيزة الملك، سارة عبدالله، عاتقة الشجار، فاطمة العالي، ومن الطلبة كل من: فيصل الزهراني، سعد آل بحري، خالد اليامي، ناصر الشهري، نايف السلطان، ناصر الغامدي، عبدالرحمن القحطاني، عمر جاسم، أحمد العشار.