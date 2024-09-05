"أبشر" تتيح خدمة مبايعة المركبات للأفراد عبر تطبيق المنصة الرسمي

وتتيح خدمة مبايعة المركبات للأفراد من المواطنين والمقيمين، إمكانية إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا، بعد معاينتها وفحصها والاتفاق بين البائع والمشتري، دون الحاجة لمراجعة مقار المرور.