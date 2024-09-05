"أبشر" تتيح خدمة مبايعة المركبات للأفراد عبر تطبيق المنصة الرسمي

امتدادًا لخدمة مبايعة المركبات للأفراد عبر منصة "أبشر"، التي أطلقها الأمن العام ممثلًا في الإدارة العامة للمرور، أتاحت المنصة تقديم الخدمة عبر تطبيقها المتوافر في متاجر التطبيقات الرسمية.
وتتيح خدمة مبايعة المركبات للأفراد من المواطنين والمقيمين، إمكانية إتمام مبايعة المركبات إلكترونيًا، بعد معاينتها وفحصها والاتفاق بين البائع والمشتري، دون الحاجة لمراجعة مقار المرور.
يذكر أن منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" تعمل كضامن للبائع والمشتري عبر إتاحة حساب لتحويل ثمن المركبة من المشتري وإعطاء مهلة بين البائع والمشتري لمعاينة المركبة، ويتم أخذ موافقتهما لنقل الملكية للمشتري وتحويل المبلغ للبائع آليًا.