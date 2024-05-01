الحجم والمدة.. "المسند" يكشف عن الفارق بين مصطلحَي الأمطار الغزيرة والكثيفة

وقال المسند؛ إن مصطلح الأمطار الغزيرة يُستخدَم عندما تهطل كمياتٌ كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية طويلة وممتدة مثل 6 ساعات أو أكثر، على سبيل المثال، في حين أن مسمى الأمطار الكثيفة يُستخدَم عندما تهطل كمياتٌ كبيرة وسريعة (قطرات مطر كبيرة وسريعة) في فترة زمنية قصيرة، كأن تكون خمس دقائق أو ساعة ونحوها.