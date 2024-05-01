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الحجم والمدة.. "المسند" يكشف عن الفارق بين مصطلحَي الأمطار الغزيرة والكثيفة
قال: الخطورة في حالة "الكثيفة" أكبر على البنية التحتية لعجز أنظمة التصريف معها
كشف نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ عن الفارق بين مصطلحَي الأمطار الغزيرة والكثيفة.
وقال المسند؛ إن مصطلح الأمطار الغزيرة يُستخدَم عندما تهطل كمياتٌ كبيرة من الأمطار خلال فترة زمنية طويلة وممتدة مثل 6 ساعات أو أكثر، على سبيل المثال، في حين أن مسمى الأمطار الكثيفة يُستخدَم عندما تهطل كمياتٌ كبيرة وسريعة (قطرات مطر كبيرة وسريعة) في فترة زمنية قصيرة، كأن تكون خمس دقائق أو ساعة ونحوها.
ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس"، إلى أن الأمطار الكثيفة أخطر على البنية التحتية من الأمطار الغزيرة، حيث تهطل كمياتٌ كبيرة في وقتٍ قصير؛ فتعجز أنظمة صرف السيول أن تصرّفها؛ وتنتج عن ذلك الفيضانات ثم الخسائر.