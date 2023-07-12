لرفع مستوى التخطيط وتفادي الازدواجية.. وزارة النقل توقّع اتفاقية مع "المساحة"

وقّع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل اتفاقية شراكة، بمقر الوزارة في الرياض اليوم.
جاء ذلك ضمن إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الوزارة والهيئة مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ بهدف تعزيز ورفع كفاءة الأداء لتحقيق تطلعات ورؤى القيادة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتهدف الاتفاقية إلى رفع مستوى التخطيط للأعمال وتوحيد الجهود وتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، إضافة إلى توفير معلومات جيومكانية أساسية موثوقة ومعتمدة لإتاحة سرعة الوصول إليها وتبادلها ومشاركتها.
وترمي الاتفاقية كذلك إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، منها استخدام المرجع المكاني الوطني، والمنصة الجيومكانية الوطنية واعتماد الخارطة الرسمية للمملكة التي تصدرها الهيئة، كخارطة أساس ومصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة، وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة.
وبحسب المذكرة؛ سيتم العمل على تأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل، ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى دعم ثقافة ومنهجية الابتكار في مجال تطبيقات المعلومات الجيومكانية والمساحة؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرات التنمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.