لرفع مستوى التخطيط وتفادي الازدواجية.. وزارة النقل توقّع اتفاقية مع "المساحة"

وترمي الاتفاقية كذلك إلى تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات، منها استخدام المرجع المكاني الوطني، والمنصة الجيومكانية الوطنية واعتماد الخارطة الرسمية للمملكة التي تصدرها الهيئة، كخارطة أساس ومصدر رسمي معتمد للحدود الدولية للمملكة، وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات الجيومكانية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الاستشارات الفنية في المجالات المشتركة.