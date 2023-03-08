مجموعة "إيلاف" تعلن افتتاح فندق "إيلاف التقوى" في المدينة المنورة

أعلنت مجموعة "إيلاف"، إحدى الشركات الرائدة بمسيرة تتجاوز الأربعين عامًا في مجال الاستثمار بقطاع الضيافة والسياحة في المملكة العربية السعودية، افتتاح فندق "إيلاف التقوى" في المدينة المنورة.
وقام بافتتاح الفندق كل من الدكتور عبدالرؤوف مناع رئيس مجلـس إدارة مجموعة "إيلاف"، والدكتور عادل عزت الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف"، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الأستاذ منير محمد ناصر بن سعد، وأعضاء مجلس الإدارة، وشركاء مجموعة "إيلاف".
ويأتي افتتاح الفندق الجديد في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها تعزيز دور القطاع السياحي في مسيرة التنمية في السعودية، إضافة إلى الدفع نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص السعودي في الاقتصاد، وتنويع الاستثمار؛ بما يساعد على تعزيز مكانة السعودية وتنافسيتها العالمية.
ويتميز الفندق الجديد بموقعه في رحاب المدينة المنورة، على بُعد خطوات من ساحة المسجد النبوي.
ويُعد "إيلاف التقوى" خيارًا مثاليًّا للحجاج والمعتمرين والقادمين من خارج المملكة العربية السعودية؛ إذ تفصله مسافة 25 دقيقة فقط عن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، بالقرب من مجموعة من المواقع الدينية والأثرية.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مناع، رئيس مجلـس إدارة مجموعــة إيلاف: "يأتي افتتاح فندق إيلاف التقوى في إطار استراتيجية المجموعة لمواصلة التوسع في المملكة العربية السعودية، وإطلاق المزيد من المرافق الفندقية تلبية للطلب المتنامي على الخدمات الفندقية، دعمًا لقطاعات الحج والعمرة والضيافة والسياحة في السعودية. كما تأتي عملية الإطلاق ترسيخًا لثقافة الكرم والضيافة التي تميز السعودية وقيمها الأصيلة، تماشيًا مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز تجارب الزوار والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الرفاهية".
وتعد السياحة من المحركات الاستراتيجية؛ إذ توفر العديد من فرص العمل، إلى جانب استقطاب الاستثمارات إلى السعودية.
ويجمع الفندق الجديد بين الأجواء الروحانية والتجربة الفندقية المتميزة، لتوفير سُبل الراحة كافة للنزلاء، ولاسيما الحجاج والمعتمرين.
وبدوره، قال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف": "يسعدنا افتتاح فندق "إيلاف التقوى" رسميًّا في إضافة نوعية لمرافقنا الفندقية على امتداد المملكة العربية السعودية. ويعد الفندق الجديد نقلة في مجال الضيافة؛ فهو متميز بموقعه ومرافقه، ومتكامل في خدماته. وقد حرصنا على ضمان تلبية الفندق الجديد متطلبات نزلائه، وتوفير خدمات متميزة للنزلاء من سياح وحجاج ومعتمرين. كما يتضمن الفندق مركز أعمال مزوَّدًا بأحدث الأجهزة، فضلاً عن المرافق المصممة لتلبية احتياجات النزلاء كافة. ونتطلع قُدمًا للترحيب بضيوف الفندق أفرادًا وعائلات، وضمان توفير تجربة فريدة لهم".
ويضم الفندق 160 غرفة وجناحًا، منها 135 غرفة و24 جناحًا من نوع "جونيور"، وجناحًا تنفيذيًّا واحدًا، إلى جانب غرف ضيوف مجهزة خصيصًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يتميز "إيلاف التقوى" بموقعه واطلالته على المسجد النبوي الشريف، بالقرب من العديد من مراكز التسوق.
ويعتمد الفندق على فريق عمل متميز في خدمة النزلاء؛ لتوفير إقامة وتجربة ضيافة استثنائية.