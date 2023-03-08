مجموعة "إيلاف" تعلن افتتاح فندق "إيلاف التقوى" في المدينة المنورة

وبدوره، قال الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلاف": "يسعدنا افتتاح فندق "إيلاف التقوى" رسميًّا في إضافة نوعية لمرافقنا الفندقية على امتداد المملكة العربية السعودية. ويعد الفندق الجديد نقلة في مجال الضيافة؛ فهو متميز بموقعه ومرافقه، ومتكامل في خدماته. وقد حرصنا على ضمان تلبية الفندق الجديد متطلبات نزلائه، وتوفير خدمات متميزة للنزلاء من سياح وحجاج ومعتمرين. كما يتضمن الفندق مركز أعمال مزوَّدًا بأحدث الأجهزة، فضلاً عن المرافق المصممة لتلبية احتياجات النزلاء كافة. ونتطلع قُدمًا للترحيب بضيوف الفندق أفرادًا وعائلات، وضمان توفير تجربة فريدة لهم".