نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال هيئة المساحة الجيولوجية

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، في مقر الإمارة بجدة، تقريرًا عن أعمال هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ودورها في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كل مجالات علوم الأرض.
كما تضمّن التقرير أعمال المسح الجيولوجي ومراقبة المخاطر الجيولوجية.
جاء ذلك لدى استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.
واستمع نائب أمير مكة إلى إيجاز عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية خصوصًا فيما يتعلق بالتعدين والمسح الجيولوجي في منطقة مكة المكرمة، ومواقع محطات الرصد الزلزالي، ومشروع أحرام الأودية "وديان" وشعابها الواقعة خارج النطاق العمراني.