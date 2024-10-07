نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن أعمال هيئة المساحة الجيولوجية

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، في مقر الإمارة بجدة، تقريرًا عن أعمال هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ودورها في تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات في كل مجالات علوم الأرض.