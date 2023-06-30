تقدم المتعة لمختلف أفراد العائلة.. أمانة جازان تنظّم فعاليات "عيدنا فرحة"

وجذبت الفعاليات جمهورًا كبيرًا من أهالي وزوار المنطقة للاستمتاع بالفعاليات التي نالت رضا واستحسان مختلف الفئات العمرية، الذين تفاعلوا مع الفقرات المنوعة، خاصة العروض الفنية والأفلام الوثائقية ومسرحية الأطفال "هر وعصفور"، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي جسّدت مظاهر احتفالات العيد.