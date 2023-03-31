شاهد.. إهمال يضرب حديقة الشهيلا ببيشة.. و"البلدية" ترد بطرح مشروع وموعد جاهزيته

شكا عدد من المواطنين بمحافظة بيشة من إهمال حديقة بحي الشهيلا جنوب المحافظة، مشيرين إلى افتقارها للتجهيزات اللازمة الموجودة بأبسط الحدائق من زراعة العشب والنجيلة إلى ألعاب الأطفال.
وقال أحد المواطنين إن الحديقة بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير، مشيراً إلى أن وضعها الحالي يرثى له، حيث لا أشجار أو عشب أو ألعاب كافية، داعياً إلى الاهتمام بها من جميع النواحي.
وأوضحت بلدية بيشة لـ"سبق"، أن بيشة الآن تحتوي على أكثر من 30 حديقة، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في الإنشاء ولكن في استدامة المياه، مبينة أن كمية المياه في حديقة حي الشهيلا كانت غير كافية وتم حفر بئر بها قبل 6 أشهر.
وأضافت: "تم طرح مشروع موجود حالياً على منصة المشاريع لتهيئة الحديقة من ناحية النجيلة والمياه وشبكات الري، ومتوقع نهاية العام المالي الجاري أن تكون الحديقة جاهزة".