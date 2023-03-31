شاهد.. إهمال يضرب حديقة الشهيلا ببيشة.. و"البلدية" ترد بطرح مشروع وموعد جاهزيته

وقال أحد المواطنين إن الحديقة بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير، مشيراً إلى أن وضعها الحالي يرثى له، حيث لا أشجار أو عشب أو ألعاب كافية، داعياً إلى الاهتمام بها من جميع النواحي.