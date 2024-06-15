"الخضيري" يوضح وقت مغيب الشمس يوم عرفة والقمر ليلة مزدلفة

ولبيان وقت غروب الشمس يوم عرفة، ومنتصف الليل ليلة العيد، أو مغيب القمر ليلة العيد (العاشر من ذي الحجة)، تمّ طرح ذلك على الفلكي والرائي عبدالله الخضيري الذي قال: "يهتم كثيرٌ من الحجاج، وخاصة الذين معهم نساء أو كبار سن، بالسؤال عن منتصف الليل وغياب القمر في مشعر مزدلفة ليلة العيد".