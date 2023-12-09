"السديس": شريعتنا الإسلامية حثت على مكافحة المفسدين

أوضح رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الشريعة الإسلامية حثت على مكافحة الفساد والمفسدين، وتحقيق النزاهة.
وقال "السديس": إن هذا ما حث عليه الله -عز وجل- في كتابه الكريم، فقال تعالى: {ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون}.
وأضاف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- تقوم بجهود فاعلة لتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد.
وأوضح، أن الإسلام حرم على المسلم، أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما تقوم عليه المملكة العربية السعودية -رعاها الله - منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وتابع قائلاً: "إن المملكة رائدة في محاربتها للفساد والمفسدين، وهذا من منطلق رسالة نبينا عليه السلام"، مشيدًا بدور القيادة الرشيدة -حفظها الله- في سعيها الحثيث للقضاء على الفساد، وتشجيع المواطن والمقيم للتصدي لهذه الآفة.
وأشار الشيخ "السديس"، إلى أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد والمفسدين، لما لهما من أثر سلبي على اقتصاد البلاد وإهدار ثروات بلادنا المباركة.
وقال: إن رؤية المملكة العربية السعودية "2030"، ارتكزت على تعزيز النزاهة، وتمكين الجهات الرقابية، في تحقيق حفظ المال العام، ومكافحة الفساد.
ودعا "السديس"، المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادة هذه البلاد ومقدراتها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.