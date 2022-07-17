"صديق السعودية والعرب".. "تركستاني" يروي عن رئيس وزراء اليابان المغتال

وأوضح "تركستاني"، أن بيان جدة وقتها أوضح سياسة اليابان الخارجية التي أعلنت وقتها، مشيراً إلى أنه لا ينسى حين ذكر له رئيس الوزراء شينزو آبي، أنه حريصٌ جداً أن تكون المملكة هي المنطلق للتعاون المثمر مع الدول العربية كافة، ومن هنا جاء -بيان جدة–الذي أعلنه الراحل في لقاء جماهيري طلابي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والذي شرح فيه بالتفصيل دور اليابان المتوقع في المنطقة، وكانت من أنجح البيانات التي تمت في العلاقات بين البلدين.