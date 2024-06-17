وقت قياسي ورقابة.. ذبح وتجهيز 5788 رأسًا من الأضاحي بـ"مسالخ جازان" أول أيام العيد

أنهت المسالخُ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، ذبحَ وتجهيز 5788 رأسًا من الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث نفّذ الفرعُ خطتَه التشغيلية في 19 مسلخًا لاستقبال المستفيدين وتقديم الخدمة في وقت قياسي بانسيابية ويسر، وبإشراف الأطباء البيطريين وكوادر الرقابة الصحية.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف، أن المسالخ التي تخدم المستفيدين تشمل جميع محافظات منطقة جازان، وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنظيم 95 موظفًا من الكوادر البيطرية والفنية والإداريين وحراس الأمن التابعين للوزارة، إضافةً لـ307 من الأطباء البيطريين، والجزارين، وعمال النظافة، والإداريين، وحراس الأمن التابعين لمشغلي المسالخ؛ حيث يمارس الأطباءُ البيطريون والمراقبون الصحيون مهامَّهم في الكشف على الأضاحي والتأكد من خلوّها من الأمراض المعدية والوبائية، وفحص اللحوم بأيام النحر وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي في المسالخ والمطابخ المرخصة لممارسة الذبح الموسمي.
وأضاف: أن الفرق الرقابية المختصة تقوم بجولات مستمرة في مختلف الأسواق، وتكثف الرقابة على أسواق المواشي؛ للتأكد من خلوّ المواشي من الأمراض المعدية، وتعريف المستهلك بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأضحية.