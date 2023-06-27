٦٠٠ جولة رقابية تُطمئن الحجاج عن جودة الماء والهواء والتربة قبل نفرة الحجيج من عرفة

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن تنفيذ أكثر من ٦٠٠ جولة على الأوساط البيئية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة قبل تصعيد الحجاج إلى عرفة صباح اليوم.
وأشار "المطرفي" إلى أن عمليات الرصد والرقابة مستمرة وترافق مسيرة الحجاج إلى مزدلفة بواسطة ١٠ فرق، تتألف من عشرات المختصين في البيئة يعملون على مدار الساعة طوال موسم الحج للتأكد من سلامة جميع المواقع من أي ملوثات في الهواء أو في الأوساط البيئية، مضيفاً أن الرصد الميداني يشمل الطرق والمواقع التي يمر من خلالها ضيوف الرحمن.
ويهدف المركز إلى تنفيذ 900 جولة تفتيشية بيئية خلال موسم الحج هذا العام، وتشمل الجولات الرقابية جميع القطاعات الخدمية والصناعية والصحية والتجارية. ويعمل المركز على مراقبة جميع الأوساط البيئية من خلال 10 محطات ترصد آنياً جميع ملوثات الهواء وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى سحب عينات من المياه والتربة قبل وصول الحجاج بوقت كاف وتحليلها في مختبرات معتمدة للتأكد من خلوها من أي مواد قد تؤثر على سلامة وصحة الحجاج.