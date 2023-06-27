٦٠٠ جولة رقابية تُطمئن الحجاج عن جودة الماء والهواء والتربة قبل نفرة الحجيج من عرفة

وأشار "المطرفي" إلى أن عمليات الرصد والرقابة مستمرة وترافق مسيرة الحجاج إلى مزدلفة بواسطة ١٠ فرق، تتألف من عشرات المختصين في البيئة يعملون على مدار الساعة طوال موسم الحج للتأكد من سلامة جميع المواقع من أي ملوثات في الهواء أو في الأوساط البيئية، مضيفاً أن الرصد الميداني يشمل الطرق والمواقع التي يمر من خلالها ضيوف الرحمن.