"الصناعة" تطرح 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين ضمن الجولة الـ 5 للمنافسات التعدينية

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن المواقع أيضاً "مكمن حجاب" بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 118 كيلومتراً مربعاً، ويشمل على رواسب خام الذهب والفضة، بالإضافة إلى موقع "النماص" بمنطقة عسير، على مساحة تتخطى 222 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "المياه" بمنطقة مكة المكرمة، على مساحة تتجاوز 234 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب، وأخيراً موقع "الهجرة" بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 274 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الفضة والنحاس والزنك والرصاص والذهب.