تجنبًا للعقوبات.. "الكهرباء" تدعو ممارسي الأنشطة دون رخصة للتصحيح

وأوضحت أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حاليًا أو التي تنشأ مستقبلًا، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أيًا منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة؛ ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة.