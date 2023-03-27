رقم قياسي.. "إيجار": توثيق مليون عقد تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار

وكانت "إيجار" قد أضافت عديداً من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّنت المستفيدين من سداد الدفعات جزئياً، إضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكّن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.