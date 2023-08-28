"بطولة المدارس" آخر ما حقَّقه.. شقراء تُفجع بوفاة "مُعلِّم البدنية" إثر نوبة قلبية في منزله

ومع دوام الأسبوع الثاني، وفي صباح يوم الأحد، انتظر الطلاب والمعلمون ومنسوبو المدرسة زميلهم "عبدالله بن عبدالرحمن الشيحة"؛ ليتسلم قيادة الاصطفاف الصباحي الذي كان يقوم به منذ أن بدأ رحلته مع التعليم التي استمرت لأكثر من ٢٧ عامًا، إلا أن المعلم الخلوق لم يحضر وسط استغراب الجميع من تأخره؛ إذ لم يُعهد عنه تأخُّر ولا غياب.