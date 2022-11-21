بالصور .."مكافحة التصحر" يدشن حملة تشجير "متنزه شقراء البري" بأكثر من ١٥٠ ألف شجرة

تصوير - نايف الخزيم : تحقيقًا لمستهدفات مبادرة ولي العهد، دشن مساء اليوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حملة تشجير متنزه شقراء البري بأكثر من ١٥٠ ألف شجرة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع ومتطوعة .
وتبيّن التفاصيل أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نظم مخيمًا في نفود شقراء الشرقي لتدشين زراعة منتزه شقراء البري، واستقبل منسوبو المركز في المخيم محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي وعددًا من المسؤولين والمتطوعين والمتطوعات .
بعد ذلك رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي تدشين زراعة المتنزه، حيث شارك في زراعة الأشجار مع المسؤولين والمواطنين والمتطوعين والمتطوعات، والذي تجاوز عددهم ٣٠٠ متطوع ومتطوعة، إضافة إلى منسوبي الدوائر الحكومية والمؤسسات .
ووجّه محافظ شقراء كلمة للمتطوعات أشاد خلالها بمبادرتهن في المشاركة في حملة زراعة المتنزه، وحثهن على نشر ثقافة التشجير لدى الطلاب والطالبات، في المدارس بجميع مراحلها التعليمية.
حضر حفل التدشين مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد أبا حسين، وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمحافظة شقراء مدير متنزه شقراء البري فهد الدعجاني، ورئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني، ورئيس مركز الجريفة محمد السيحاني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، والإعلامي محمد الحميضي، والإعلامي صقر العصيمي، والمهتم بالبيئة محمد الطويل .
يُذكر أن متنزه شقراء البري يقع في النفود الشرقي للمحافظة، على مساحة تجاوزت ٧ ملايين و٦٠٠ ألف م٢ ، وتم تسييجه كاملاً، بمسافة تتجاوز ١٣٧٠٠ م طولي، ومن المقرر زراعته بأكثر من ١٥٠ ألف شتلة، وسقيها من المياه المعالجة ثلاثيًا .