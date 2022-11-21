بالصور .."مكافحة التصحر" يدشن حملة تشجير "متنزه شقراء البري" بأكثر من ١٥٠ ألف شجرة

يُذكر أن متنزه شقراء البري يقع في النفود الشرقي للمحافظة، على مساحة تجاوزت ٧ ملايين و٦٠٠ ألف م٢ ، وتم تسييجه كاملاً، بمسافة تتجاوز ١٣٧٠٠ م طولي، ومن المقرر زراعته بأكثر من ١٥٠ ألف شتلة، وسقيها من المياه المعالجة ثلاثيًا .