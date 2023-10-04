تعزيزاً لخدمات المرضى.. 20 كادراً طبياً جديداً وتوسع في العيادات الصحية بـ"مستشفى الأفلاج"

يُذكر أن مستشفى الأفلاج العام شهد أخيراً برئاسة سلطان الدوسري توسعاً كبيراً في الخدمات الصحية وتميّز بالجودة العالية في الخدمة المقدمة للمريض والمراجع ساهمت في تقليل نسبة الإحالات الطبية وحققت تطلعات المستفيدين من خلال فتح عيادات صحية متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية يقوم عليها مختصون في عديد من المجالات حيث شهد الفترة الماضية استقطاب أخصائية نفسية وأخصائية أمراض صدر وأخصائي أمراض الأعصاب وأخصائي جراحة عامة وأخصائية نساء وولادة واستشاري أشعة وطبيب نائب أطفال وأخصائية عناية مركزة واستشاريين وأخصائيين في عدد من العيادات بالمستشفى.