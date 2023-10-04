تعزيزاً لخدمات المرضى.. 20 كادراً طبياً جديداً وتوسع في العيادات الصحية بـ"مستشفى الأفلاج"

نجحت إدارة مستشفى الأفلاج العام أخيراً في استقطاب نحو 20 طبيبًا استشارياً وأخصائياً في كثير من التخصصات، كما تم افتتاح بعض العيادات الصحية أشهرها عيادة أمراض الأعصاب وعيادة النفسية وعيادة الرعاية العاجلة وغيرها.
وحظيت هذه الخطوات التطويرية المتسارعة والتوسع في العيادات الصحية على إشادة وثناء عديد من الأهالي والمرضى المراجعين والمنومين.
وقال المواطن تركي الدوسري: مَن يزور مستشفى الأفلاج يشاهد الفرق الكبير في الخدمة المقدمة للمريض والتشخيص الدقيق من قبل أطباء متخصصين.
وتابع: وجود أطباء متخصصين في عديد من العيادات بمستشفى الأفلاج حقق تطلعات الأهالي وكفاهم عناء السفر للبحث عن مختصين في مستشفيات الرياض والمحافظات الأخرى كذلك قلل من تحويل المرضى للمستشفيات الأخرى.
واختتم مثمّناً الدعم الكبير الذي يحظى به المستشفى من تجمع الرياض الصحي الأول والقائمين عليه بتوفير كوادر طبية وتمريضية والمساهمة في التوسع في العيادات الصحية
وقال المواطن ياسر: لم تشمل النقلة النوعية لمستشفى الأفلاج توفير الكوادر الطبية والتمريضية فحسب، بل هناك تطور في كبير في الإجراءات التشخيصية للمرضى والتواصل مع المراجع من خلال أتمتة المواعيد والاستفسارات والاستشارات الطبية من خلال قنوات التواصل مع المستشفى.
وأضاف: تنظيم العمل للتعامل مع المراجع والمريض تطور بشكل كبير وظهر جلياً لدى مَن يراجع المستشفى في حرص الأطباء على تشخيص المريض بشكل دقيق.
يُذكر أن مستشفى الأفلاج العام شهد أخيراً برئاسة سلطان الدوسري توسعاً كبيراً في الخدمات الصحية وتميّز بالجودة العالية في الخدمة المقدمة للمريض والمراجع ساهمت في تقليل نسبة الإحالات الطبية وحققت تطلعات المستفيدين من خلال فتح عيادات صحية متخصصة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية يقوم عليها مختصون في عديد من المجالات حيث شهد الفترة الماضية استقطاب أخصائية نفسية وأخصائية أمراض صدر وأخصائي أمراض الأعصاب وأخصائي جراحة عامة وأخصائية نساء وولادة واستشاري أشعة وطبيب نائب أطفال وأخصائية عناية مركزة واستشاريين وأخصائيين في عدد من العيادات بالمستشفى.