مجلس الصحة الخليجي يثمن موافقة المملكة على مشروع اتفاقية المقر

وأشار إلى أن القرار يستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي للنهوض والارتقاء بمستوى القطاع الصحي في الدول الأعضاء، ويدعم تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي وافق عليها قادة دول المجلس في دورة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 36 التي عقدت بالرياض في ديسمبر 2015م لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الإقليمية والدولية.