شاهد.. مياه السيول تشكل لوحات جمالية في القرية التاريخية بأشيقر "بلدة التراث والسياحة"

يُذكر أن "قرية أشيقر التاريخية" أضحت وجهة الزوار من داخل وخارج المملكة لمكانتها التاريخية وبنيانها القديم، حيث أضحت تقف بأسوارها وأبراجها الطينية، شامخة تبرز تاريخها العريق، لتصبح معلمًا سياحيًا بارزًا يشد الأنظار ويستهوي الزوار، إذ تقف مدينة أشيقر التراثية، بأسوارها وأبراجها الطينية شامخة تبرز تاريخها العريق، فاتحة أبوابها للزوار، إذ أصبحت أشيقر التاريخية معلمًا سياحيًا بارزًا في السعودية.