"الطيران المدني" تُصدر إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقرير إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين من بداية العام إلى الربع الثالث من عام 2024م، الذي كشف عن تعامل المركز مع (220.537) ألف تفاعل عبر قنوات الاتصال، شملت: (113.224) اتصالًا مستلمًا عبر الرقم الموحد، و(19.337) رسالة عبر البريد الإلكتروني، و(13.127) محادثة مباشرة عبر منصة X، و(48.765) تفاعلًا عبر الموقع الإلكتروني، و(25.707) محادثة آلية ومباشرة عبر واتساب، إضافة إلى (377) دعمًا بلغة الإشارة.
ويعمل مركز العناية بالمستفيدين بالهيئة وفق أعلى معايير الجودة، حيث يبلغ معدل سرعة الرد على العميل 5 ثوانٍ، ومتوسط مدة الاتصال 3:35 دقائق، ونسبة المكالمات المفقودة 1% من مجموع التفاعلات، حيث يعاد التواصل مع جميع الطلبات الواردة للمركز، كما يعمل ضمن فريق مركز العناية بالمستفيدين عدد من الكفاءات الطموحة من أبناء وبنات هذا الوطن.
ويخدم مركز العناية بالمستفيدين فئة الصم عبر المكالمات المرئية، ويتم تقديم جميع خدمات المركز بلغة الإشارة من خلال التفاعل المباشر مع ممثلي خدمة المستفيدين، ويتم التفاعل داخل قناة تضمن خصوصيتهم وتدعم احتياجاتهم وتأخذ بملاحظاتهم في نهاية كل تفاعل ضمن استبانة رضا العملاء على الخدمات المقدمة.
وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال توفير قنوات الاتصال المتنوعة، إلى تعزيز التواصل مع المسافرين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة وإتاحتها على مدار الساعة، كما يحرص مركز العناية بالمستفيدين على تفعيل دور الهيئة الرقابي باستخدام أفضل التقنيات لمتابعة جميع العمليات التشغيلية والتفاعلات الواردة عبر مركز العناية بالمستفيدين باستمرار، وتحليل البيانات والمدخلات من المستفيدين وتتبع معايير الأداء على جميع القنوات.
يُذكر أن مركز عناية المستفيدين بالهيئة، حصد خلال شهر سبتمبر الماضي شهادة الجودة السعودية "حيّاك" الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة؛ نظير تميز المركز في تطبيق أعلى معايير الجودة وفقًا لمتطلبات واشتراطات تتوافق مع نظم إدارة الجودة لخدمة المستفيدين في المنشآت.