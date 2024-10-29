"الطيران المدني" تُصدر إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تقرير إحصائيات مركز العناية بالمستفيدين من بداية العام إلى الربع الثالث من عام 2024م، الذي كشف عن تعامل المركز مع (220.537) ألف تفاعل عبر قنوات الاتصال، شملت: (113.224) اتصالًا مستلمًا عبر الرقم الموحد، و(19.337) رسالة عبر البريد الإلكتروني، و(13.127) محادثة مباشرة عبر منصة X، و(48.765) تفاعلًا عبر الموقع الإلكتروني، و(25.707) محادثة آلية ومباشرة عبر واتساب، إضافة إلى (377) دعمًا بلغة الإشارة.